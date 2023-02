Escolas de samba: Rosas de Ouro homenageia Glória Maria e Pelé

No primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial de São Paulo, a Rosas de Ouro apresentou um desfile de rememoração da luta do povo negro

No sambódromo do Anhembi, a escola de samba Rosas de Ouro, participante do Grupo Especial de São Paulo, entrou na avenida depois das 3 horas da manhã, sendo a quinta escola a se apresentar.

Em um desfile de lembrança e comemoração da luta do povo negro pela liberdade e pela igualdade, a Rosas de Ouro homenageou diversas figuras da sociedade que, sendo negras, marcaram a história do Brasil e do mundo.

A jornalista Glória Maria, falecida no dia 2 de fevereiro deste ano, e o jogador de futebol Pelé foram algumas das figuras homenageadas pela escola, que trouxe o enredo "Kindala! Que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome" para a avenida.

"Kindala" é um termo da língua bantu, pertencente ao povo etnolinguístico Bantu, originário da África Subsaariana. A palavra significa "agora", ilustrando o hoje, o presente do povo negro e afro-brasileiro.

Outras figuras importantes da luta pela igualdade racial também foram homenageadas ao longo do desfile da escola, como Nelson Mandela, Malcolm X, Rosa Parks e o atleta automobilístico Lewis Hamilton, cidadão honorário brasileiro desde 2022.

O carro que homenageou as figuras importantes se chamava "Resistir para Existir", e foi o último da escola, fechando o desfile. Veja imagens do desfile e outros carros alegóricos temáticos da escola Rosas de Ouro no Carnaval 2023.

Abre-alas da Rosas de Ouro: "As várias Áfricas que habitavam a África"#Carnaval2023 pic.twitter.com/ohHX47Oavt — ArquivoCarnaval (@ArquivoCarnaval) February 18, 2023

