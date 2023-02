Gratuito: onde vai ter bloco infantil de Carnaval em Fortaleza

Neste fim de semana de Carnaval, blocos infantis agitam a programação em Fortaleza; no sábado, 18, domingo, 19, segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, as crianças tem diversas opções gratuitas para curtir a folia

O Carnaval vai começar e a diversão está garantida para todas as idades. Com blocos espalhados por toda Fortaleza, as festas gratuitas voltadas para o público infantil ganham destaque nas programações dos shoppings da Capital e da Região Metropolitana.

No sábado, 18, domingo, 19, segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, as crianças tem diversas opções gratuitas para curtir a folia. Confira:

Carnaval 2023: saiba onde vai ter bloco infantil gratuito

Confira os locais que terão blocos infantis gratuitos neste fim de semana de Carnaval:

Sábado, 18

Passeio Público

9 horas: Bando Pacote de Biscoito

10h40min: Tia Samila e sua Turma

Onde: Praça dos Mártires/Passeio Público (rua Dr. João Moreira - Centro)

Bloquinho da Zoe

Bloquinho com Bandinha Pintando o 7

Quando: a partir de 15 horas

Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Mais informações: no Instagram @northshoppingfortaleza

Shopping Riomar Kennedy

Com Banda Blitz Kids

Quando: de 16 horas às 17h30min

Onde: praça de eventos, piso L3 - Shopping Riomar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Mais informações: no Instagram @riomarkennedy

Kids Folia

Quando: de 16 horas às 18 horas

Onde: Shopping Center Um (avenida Santos Dumont, 3130 - Aldeota)

Mais informações: no Instagram @shoppingcenterum

Bailinho da Gente Arteira

Quando: às 16h30min

Onde: Caixa Cultural de Fortaleza

Mais informações: no Instagram @caixaculturalfortaleza

Bailinho da Wandinha

Com os personagens Wandinha, Mortícia, Rapunzel e Capitão América

Quando: a partir de 16h30min

Onde: Shopping Aldeota (avenida Dom Luís, 500 - Aldeota)

Mais informações: no Instagram @shoppingaldeota

Bailinho do Jardins

Com Trupe Sorriso

Quando: de 16 horas às 19 horas

Onde: Jardins Open Mall (avenida Desembargador Moreira, 1011 - Aldeota)

Mais informações: no Instagram @jardinsopenmall

Bloco Sivozinha Folia

Com grupos Pr'alegrar e Bilú Bila e Cia

Quando: a partir de 17 horas

Onde: Associação Pintando o SeTeAzul (rua João Melo 97, no bairro Damas)

Mais informações: no Instagram @clubedasivozinha e (85) 98867-9870

Carnaval da Vila

Com Bloquinho da Turma do Parque, e bandas Five Mix e Pintando o 7

Quando: a partir de 17 horas

Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Mais informações: no Instagram @vilaazuldomar

Parangaba Folia

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Mais informações: no Instagram @parangabashopping

North Shopping Jóquei

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

Mais informações: no Instagram @northshoppingjoquei

Bloquinho Iguatemi

Com Folia em Alto Mar

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: praça de convivência da expansão, piso L1 - Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Mais informações: no Instagram @iguatemifortaleza



Domingo, 19

Passeio Público

9 horas: Bloquinho Aquarela

10h40min: Bando Pacote de Biscoito

Onde: Praça dos Mártires/Passeio Público (rua Dr. João Moreira - Centro)

Parangaba Folia

Quando: de 16 horas às 18 horas

Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Mais informações: no Instagram @parangabashopping

Shopping Benfica

Bloquinho do Bem com Banda Cantakids

Quando: a partir de 16 horas

Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Mais informações: no Instagram @shoppingbenfica

Carnaval da Vila

Com Zumba Kids de Carnaval e Robô nimus

Quando: a partir de 17 horas

Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Mais informações: no Instagram @vilaazuldomar

Bloquinho Iguatemi

Com Bloquinho Sai do Chão

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: praça de convivência da expansão, piso L1 - Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Bailinho de Carnaval

Com Mania de Brincar

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: Shopping Iandê Caucaia (avenida Edson da Mota Correa, 620 - Centro, Caucaia)

Mais informações: no Instagram @iandeshoppingcaucaia

Bloco Sivozinha Folia

Com grupos Pr'alegrar e Bilú Bila e Cia

Quando: a partir de 17 horas

Onde: Associação Pintando o SeTeAzul (rua João Melo 97, no bairro Damas)

Mais informações: no Instagram @clubedasivozinha e (85) 98867-9870

North Shopping Fortaleza

Com Banda Severina Brown

Quando: a partir de 19 horas

Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Mais informações: no Instagram @northshoppingfortaleza



Segunda-feira, 20

Passeio Público

9 horas: Tia Samila e sua Turma

10h40min: Bloquinho Aquarela

Onde: Praça dos Mártires/Passeio Público (rua Dr. João Moreira - Centro)

Bloquinho Iguatemi

Com Bloco Gente Miúda

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: praça de convivência da expansão, piso L1 - Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Terça-feira, 21

Passeio Público

9 horas: Banda Pacote de Biscoito

10h40min: Tia Samila e sua Turma

Onde: Praça dos Mártires/Passeio Público (rua Dr. João Moreira - Centro)

Bloquinho da Zoe

Bloquinho com Bandinha Five Mix

Quando: a partir de 15 horas

Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Mais informações: no Instagram @northshoppingfortaleza

Bloquinho Iguatemi

Com Bloquinho Mamãe eu Quero

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: praça de convivência da expansão, piso L1 - Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)



