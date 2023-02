Glória Maria: famosos e colegas lamentam morte da jornalista

Após a confirmação do falecimento da jornalista Glória Maria, um dos maiores nomes da TV brasileira, famosos, entre artistas e políticos, e colegas de profissão prestaram homenagens à apresentadora e lamentaram a sua passagem. A comunicadora morreu na manhã desta quinta-feira, 2. Ela estava internada desde janeiro para tratar de um tumor no cérebro que havia sido diagnosticado em 2019.

Silvio Almeida



Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida caracterizou a jornalista como “uma das maiores na sua profissão” e “uma referência para a população negra” do Brasil. “Que nossos ancestrais a recebam em festa, Glória”, completou.

É com enorme tristeza que o Brasil recebe a notícia da morte da jornalista Glória Maria. Glória foi uma das maiores na sua profissão, mas para além disso, foi uma referência, especialmente para a população negra deste país. Que nossos ancestrais a recebam em festa, Glória.

Anielle Franco



Ministra da Igualdade Racial e também jornalista, Anielle Franco prestou “sentimentos” à família. “Sempre será lembrada como sinônimo de competência”, destacou.

Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência. pic.twitter.com/8X4lOXsCb2 — Anielle Franco (@aniellefranco) February 2, 2023

Jup do Bairro

A cantora paulista Jup do Bairro disse que “imaginar o inimaginável é mulher preta conhecer e ter o mundo na palma de sua mão”, e afirmou que Glória Maria “alimentou” o público com informações e possibilidades.

imaginar o inimaginável é mulher preta conhecer e ter o mundo na palma de sua mão. você nos alimentou de informações e possibilidades, Glória Maria. pic.twitter.com/HQSHWqRYso — JUP-ME (@jupdobairro) February 2, 2023

Valesca Popozuda



A cantora Valesca Popozuda disse que Glória Maria “foi e sempre será importante para a história”. “Será lembrada por todos nós”, pontuou.

Glória Maria foi e sempre será importante para a história, um ícone nos deixou hoje, uma mulher que deixou uma linda trajetória de vida, descanse em paz, que sua família tenha o conforto em seus corações. Você fez seu papel e será sempre lembrada por todos nós. Obrigada Glória — Valesca Popozuda Popogirando (@ValescaOficial) February 2, 2023

Lula



Presidente da República, Lula afirmou ter recebido “com muita tristeza” a notícia da morte de Glória Maria. “Meu abraço e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de sua carreira”, disse.

Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras. — Lula (@LulaOficial) February 2, 2023

Alexandre Frota

O deputado federal Alexandre Frota disse que está “muito triste” com a morte de Glória Maria e afirmou que ela foi um “ícone da TV”.

Muito triste,minha amiga de tantas praias em Búzios, sempre brilhou vc foi grande,Morre a jornalista Glória Maria, ícone da TV. pic.twitter.com/TCQOzAVsoG — Frota 77 (@77_frota) February 2, 2023

Ana Paula Santos



A jornalista e apresentadora da TV Globo, Ana Paula Santos, falou da inspiração que Glória Maria foi em sua carreira. “Eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer que o sonho de ser jornalista se realizou pra mim porque ela começou uma carreira linda com muita coragem”, compartilhou.

Glória Maria inspirou muitas garotas da minha geração. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer que o sonho de ser jornalista se realizou pra mim porque ela começou uma carreira linda com muita coragem. Toda conversa no camarim eu repetia: "Glória, te amo". — Ana Paula Santos (@donapaulasantos) February 2, 2023

Gerson Camarotti

Colega de profissão, o jornalista Gerson Camarotti disse que Glória Maria “é a própria história do telejornalismo”. “Negra e mulher, foi pioneira em tudo”, enfatizou. "Que manhã mais triste! Glória Maria foi uma inspiração para várias gerações de jornalistas. Ela é a própria história do telejornalismo. Negra e mulher, foi pioneira em tudo. Lembro com muito carinho das nossas conversas nos corredores da Globo", destacou.



