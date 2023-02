Ivete canta com filho em Salvador: "Meu maior presente"

A cantora Ivete Sangalo subiu no trio elétrico em Salvador na companhia de seu filho mais velho, Marcelo, percussionista em sua banda: "Só me dá orgulho"

No Carnaval de Salvador, a cantora de axé Ivete Sangalo realizou mais uma edição do seu tradicional evento de abertura das festas, a "Pipoca da Ivete". Seu filho mais velho, Marcelo Cady, do relacionamento com o nutricionista Daniel Cady, tocou com a mãe no trio elétrico pela primeira vez.

Em um story no Instagram, a "mãe coruja" postou um vídeo mostrando o filho, que faz parte da equipe de percussionistas de Ivete. O vídeo foi postado na quinta-feira, 16, durante a abertura do Carnaval na capital baiana.

"Meu filho, você tocando lindo com mamãe é meu maior presente. Te amo", escreveu a cantora no story.

Nos comentários da postagem do blogueiro Hugo Gloss, a "Veveta" falou sobre a sensação de levar seu filho mais velho para participar do Carnaval com ela. "Huguinho, esse meu filho só me enche de orgulho!", declarou.

Ivete é mãe ainda de duas meninas: Marina e Helena Cady, de cinco anos.

