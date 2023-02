Glitter: confira opções sustentáveis ao produto no Carnaval

O glitter é conhecido como um dos principais adereços nas festas de Carnaval, mas sua composição de micropartículas plásticas é capaz de impactar negativamente o ecossistema aquático.

A dimensão do acessório (menos de 5 milímetros, dependendo do produto) o relaciona com os microplásticos. As partículas, uma vez ingeridas por espécies marinhas, podem causar efeitos tóxicos.

A maioria dos microplásticos encontrados no oceano são decompostos em pequenos pedaços ao longo do tempo. O glitter, por outro lado, é produzido diretamente em seu formato diminuto.

“O plástico em geral tem sido o maior poluidor dos oceanos, não apenas pelas partículas de glitter, mas também por todos os resíduos plásticos que vão entrando em degradação e ficando em partículas menores”, avisa a bióloga da Eco Maretório, Alanna Carneiro.

A bióloga ressalta que, assim como o glitter, os microplásticos não são filtrados pelo sistema de tratamento de esgoto e acabam “entrando em contato, sendo inalados, sendo ingeridos, tanto pelos peixes, quanto pelos animais marinhos, e até mesmo pelos humanos”.

A solução fica na sustentabilidade, termo usado para demonstrar o equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a sua disponibilidade no ambiente.

Glitter: quais as alternativas sustentáveis

“É importante a gente sempre pensar no consumo consciente e também em outras alternativas que sejam mais ecológicas”, começa Alanna. Entre as opções, a bióloga cita a presença dos glitters minerais e dos comestíveis.

“Pode utilizar até mesmo folhas de árvores para fazer confete, o papel… Mas tudo de forma consciente, porque se a gente estiver consumindo em escala industrial, vai estar impactando de outras formas o meio ambiente”, avalia.

Confira abaixo opções ao glitter tradicional para a folia carnavalesca:

Pó de mica

O pigmento de origem mineral é utilizado na indústria de cosméticos para atingir tons metálicos e está disponível em cores diferentes para o público.

Glitter comestível

O produto é utilizado em pratos da confeitaria para revestir os doces com brilho na decoração.

O glitter comestível pode ser feito com açúcar demerara.

Glitter Biodegradável

É produzido com materiais que serão decompostos no meio ambiente, como algas, celulose e até minerais.

