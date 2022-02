UFPE no Sisu 2022: nota de corte de cursos mais concorridos do último ano

Medicina, Engenharia da Computação e Engenharia Biomédica foram alguns dos cursos com a nota de corte maior na UFPE no Sisu 2021. Enem 2021 teve resultado divulgado hoje

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) de 2022 ocorrerá entre os dias 15 e 18 de fevereiro. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é uma das que disponibilizaram vagas no sistema. No Sisu 2021, foram 6.972 oportunidades de ingresso na UFPE a partir das notas do Enem 2020.

Resultado do Enem 2021: Inep antecipa para hoje, 9, nota de provas; confira

Veja abaixo os cursos mais concorridos na UFPE no Sisu 2021, com notas do Enem 2020. A nota de corte usada é a final, divulgada pela universidade após a chamada regular do Sisu, a lista de espera e o banco de suplentes. As notas exibidas são da Ampla Concorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sisu na UFPE: cursos com maiores nota de corte do último ano



Medicina (Recife): 865.67 Medicina (Caruaru): 859.75 Engenharia da Computação (Recife): 775.44 Ciência da Computação (Recife): 774.49 Engenharia Biomédica (Recife): 762.73

Direito (Recife): 762.16 (Matutino) e 751.09 (Noturno) Sistemas de Informação (Recife): 758.53

Arquitetura e Urbanismo (Recife): 757.22 Odontologia (Recife): 752.76 (Integral) e 747.87 (Noturno) Psicologia (Recife): 733.27

Sobre o assunto Curso preparatório para o Enem abre vagas para bolsas integrais

Novo ensino médio começa a ser implementado este ano

MEC divulga cronograma da nova edição do Sisu, com 221,7 mil vagas

Sisu 2022 abre consulta de vagas para cursos; saiba como acessar

Sisu na UFPE: cursos com menores nota de corte do último ano



Educação Física (Recife): 590.79 Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (Recife): 598.25 (Integral) e 610.98 (Noturno) Química (Recife): 598.58 Biblioteconomia (Recife): 602.18 Expressão Gráfica (Recife): 602.97

Pedagogia (Recife): 603.45 (Vespertino) e 605.46 (Noturno)

Geologia (Recife): 604.33

Secretariado Executivo (Recife): 606.68 Geografia (Recife): 620.83 (Noturno) e 608.21 (Matutino)

Engenharia de Minas (Recife): 608.78

Sisu: notas de corte de 2020 em outras universidades pelo Brasil

Sisu 2022: nota de corte do Enem 2021; como funciona?

A nota de corte varia para cada curso, e é atualizada diariamente junto com as classificações dos candidatos. Ela representa a nota do último candidato classificado dentro das vagas daquele curso, ou seja: até aquele momento, pessoas com nota maior ou igual à de corte estão classificados, e pessoas com nota menor não estão classificados.

Além da nota de corte do Sisu, há também as notas de corte finais das próprias universidades. Elas servem somente como um guia, pois mudam todo ano, e representam, em cada curso, a nota da última pessoa a ter se matriculado naquele curso considerando os candidatos classificados do Sisu, os da lista de espera, e os do banco de suplentes, na edição anterior do Sisu.

Tags