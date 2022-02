Sisu 2022 abre consulta de vagas para cursos; saiba como acessar

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abriu a consulta de vagas para cursos do ensino superior para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Na plataforma, os estudantes podem consultar, dentre outras coisas, a quantidade de vagas por instituição, os cursos ofertados por cada instituição e os processos de admissão de cada universidade.

No Ceará, as instituições que aceitam a nota do Enem como processo seletivo para entrada são a Universidade Federal do Ceará (UFC), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), a Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab). Ao todo, são mais de 200 cursos de nível superior ofertados pelas instituições distribuídas entre 33 municípios.

Quantidade de cursos por instituição:

Universidade Federal do Ceará (UFC): 113 cursos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE): 93 cursos

Universidade Federal do Cariri (UFCA): 19 cursos

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab): 17 cursos

Municípios:



Acaraú

Acopiara

Aracati

Barbalha

Baturité

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Canindé

Caucaia

Cedro

Crateús

Crato

Fortaleza

Horizonte

Iguatu

Itapagé

Jaguaribe

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Morada Nova

Paracuru

Quixadá

Redenção

Russas

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tauá

Tianguá

Ubajara

Umirim

Para acessar as informações específicas de cada curso, como quantidade de vagas de ampla concorrência de cotas raciais, basta informar o nome da formação, a universidade ou o município de interesse.

A consulta ficará disponível até o dia 15 de fevereiro, data de início das inscrições oficiais para o Sisu 2022.

Cronograma:

Inscrições para o Sisu 2022: 15 a 18 de fevereiro

Resultado da chamada única: 22 de fevereiro

Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março

Inscrições para a lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março

Resultados da lista de espera: a partir de 10 de março

