Maurílio apresenta melhora e chora ao ouvir a voz da esposa na UTI

Em relato publicado em suas redes sociais, a esposa do cantor Maurílio, Luana Ramos, contou que ele apresentou uma melhora e chorou ao ouvir sua voz na UTI nesse domingo, 19. “Eu falei que hoje era um dia de vitória, né? Fui fazer a visita de hoje e comecei a conversar com ele, igual à gente faz todo dia. E, aí, ele começou a chorar”, contou.

Ela também comentou que os batimentos do cantor aumentaram durante a visita. “E, aí, ele começou a ter espasmos musculares, começou a tossir, até me assustei um pouco”, completou Luana. Ainda no vídeo, ela pede orações aos fãs de Maurílio.

Tromboembolismo pulmonar



O sertanejo está internado desde o dia 14 de dezembro, após passar mal durante uma gravação de DVD. No dia 15, o hospital em que o artista está internado divulgou que ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

Maurílio teve três paradas cardíacas, foi reanimado e seguia internado em estado grave.

Em boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, nesse domingo, 19, a equipe diz que “o paciente segue em hemodiálise, reagindo bem à terapia até o momento. Apresenta evolução importante nos sinais vitais, tendo sido possível diminuir ainda mais as medicações para controle da pressão e dos parâmetros do ventilador”.

