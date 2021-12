Tromboembolismo pulmonar: entenda a doença que fez o cantor Maurílio ser internado

Sertanejo está internado em UTI de um hospital em Goiânia (GO) após ter três paradas cardíacas e ser reanimado

O cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, foi internado em UTI de um hospital em Goiânia após passar mal durante a gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel, na terça-feira, 14. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, segundo informações divulgadas pela unidade hospitalar, na noite dessa quarta-feira, 15.

Maurílio teve três paradas cardíacas, foi reanimado e segue internado em estado grave. O médico que o acompanha, Wandervan Azevedo, explicou ao portal G1 que a doença é grave e que causa morte súbita em 25% dos casos.

Luiza, que faz a dupla com Maurílio, fez publicação em suas redes sociais pedindo orações a Maurílio. "Só isso que peço com toda humildade do mundo. Cinco minutos, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor", escreveu.

Ela e outros amigos do cantor estiveram no hospital para saber sobre o estado dele e acompanham de perto todas as atualizações.

O que é tromboembolismo pulmonar?

Tromboembolismo pulmonar ou tromboembolia pulmonar é uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar criando um coágulo, que bloqueia a circulação de sangue em órgãos vitais. Possivelmente, o coágulo vem da perna e segue o fluxo do sangue, que vai para o pulmão, coração ou cérebro.

No caso de Maurílio, quando o coágulo chegou ao pulmão com um tamanho considerável, ele pode ter obstruído alguma artéria que leva o sangue para ser oxigenado. Com isso, a consequência quase imediata é a parada cardiorrespiratória.

Geralmente, a tromboembolia acontece com pessoas que já possuem problemas vasculares.

Luiza e Maurílio

Maurílio, 28, e Luiza formam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora, que é natural de Belo Horizonte (MG), foi passar as férias na cidade natal dele, Imperatriz (MA). Ela o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum e, desde então, seguem a carreira como dupla sertaneja. O maior sucesso deles é a música "S de Saudade", que tem participação de Zé Neto e Cristiano.

