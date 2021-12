Maurílio tem lesão renal e vai fazer hemodiálise, diz boletim médico

Cantor sertanejo da dupla com Luíza segue internado na UTI após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar; nota divulgada pelo hospital afirma que Maurílio começa terapia de hemodiálise ainda nesta quinta, 16

O cantor sertanejo Maurílio, de 28 anos, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Jardim América de Goiânia após sofrer três paradas cardíacas. Internado desde ontem, a equipe médica de nefrologia do hospital identificou que Maurílio teve uma lesão renal. Maurílio foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e a previsão é de que ele inicie ainda na noite de hoje, 16 de dezembro (16/12) a terapia de hemodiálise.

Apesar do quadro grave, os médicos relataram que o cantor teve melhoras em relação ao dia anterior. Além disso, antes de ser internado, o cantor da dupla com Luiza, relatou aos médicos que no início de dezembro reclamou para os familiares de dor na perna. O médico Wandervan Azevedo informou que o problema pode ter sido o primeiro sintoma da obstrução das artérias pulmonares. A doença causa morte súbita em 25% dos casos.

Comunicado do hospital sobre o caso de Maurílio na íntegra:

O hospital informa que o sr. Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da unidade, ainda em estado grave, porém com melhora em relação ao dia anterior. Foi avaliado pela equipe de nefrologia, que identificou lesão renal, possivelmente secundária ao tromboembolismo pulmonar e às paradas cardíacas, e indicou início de terapia de hemodiálise, previsto para começar na noite de hoje (16/12).

É importante ressaltar que o procedimento já vinha em análise pela equipe, tratando-se de algo comum e transitório em casos similares. Realizou ultrassom dos membros inferiores, sendo identificados trombos no sistema venoso da perna direita, algo também esperado em pacientes com condições similares.

Em relação ao estado hemodinâmico, apresentou melhora quando comparado com o período da manhã de hoje. O paciente segue aos cuidados da equipe multidisciplinar, que está empenhada, diariamente, em cuidar da saúde do sr. Maurílio.

