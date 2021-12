Marília Mendonça deixa 324 músicas e quase 400 gravações dela e com parceiros

A cantora deixou ainda 391 gravações dela e com parceiros. O cantor Lucas Lucco afirmou que será lançada em janeiro a música que gravou com Marília

A cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente de avião no último mês de novembro, deixou uma série de trabalhos inéditos. Segundo informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a cantora deixou cadastradas 324 músicas e 391 gravações dela e com parceiros.

Durante uma entrevista em uma live pelo aplicativo Triller, o cantor Lucas Lucco confirmou o lançamento de uma música em parceria com Marília. Segundo ele, os fãs estavam pedindo para lançar a música após a morte da cantora. Lucco informou que a canção será lançada em janeiro.

Um dos mais recentes projetos de Marília era com a dupla Maiara e Maraisa. O trio lançou o álbum “Patroas 35%'' em outubro deste ano. As três eram amigas de longa data e pretendiam se dedicar à parceria, que já estava com turnê marcada para 2022. As irmãs afirmaram em entrevista à revista Quem que pretendem dar continuidade ao projeto que iniciaram com Marília.

Considerada a rainha da sofrência, a artista tinha apenas 26 anos quando a aeronave que a transportava para uma apresentação em Caratinga (MG) atingiu um cabo de alta tensão durante o procedimento de pouso e caiu em uma cachoeira. Marília alcançava um grande público em todo o País. O álbum Todos os cantos, lançado em 2019, chegou a bater recorde no Spotify, alcançando a marca de 1 bilhão de streams.

A artista foi considerada cantora do ano pelo Prêmio Multishow, que cancelou as votações da categoria dois dias após sua morte, para que ela recebesse a premiação. Ela estava concorrendo com Anitta, Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza. Antes de ser anunciada a decisão, algumas das cantoras fizeram campanha nas redes sociais para que os fãs votassem em Marília.

Nessa quinta-feira, 9, a mãe e o irmão de Marília receberam o Prêmio no lugar da cantora. O evento teve ainda um momento, logo antes da entrega do prêmio, de homenagem a Marília. Ivete Sangalo, Iza e Luisa Sonza, além do violonista Franco, interpretaram sucessos da carreira da cantora, que tinha imagens exibidas no telão.

