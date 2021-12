"Muita honra", diz mãe de Marília Mendonça ao receber prêmio pela filha

Marília Mendonça foi eleita a cantora do ano no Prêmio Multishow 2021 e recebeu homenagem de Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza

Na última quarta-feira, 8 de dezembro, aconteceu o Prêmio Multishow 2021. Como informado anteriormente pela organização do evento, Marília Mendonça foi a vencedora na categoria "Cantora do Ano", após morrer em um acidente de avião em novembro. A família da artista esteve presente no evento para receber o prêmio.

"Queria primeiramente agradecer a Deus e dizer que é motivo de muita honra estar aqui representando a minha filha. Agradecer pelo carinho de vocês, pelas orações", falou Ruth Moreira, mãe de Marília. "A gente segue forte porque podemos compartilhar esse prêmio de vocês. Dedico esse prêmio ao rebanho de fãs que ela sempre amou e que a gente ainda ama", declarou.

Sobre o assunto Teatro da Caixa Cultural reabre com apresentação de violões

Filme de animação brasileiro "Bob Cuspe" pode concorrer ao Oscar

41 anos sem John Lennon: cinco filmes para assistir nos streamings

People's Choice Awards 2021: com BTS, Adele e Juliette, confira vencedores

Marcos Oliveira, o Beiçola, está internado em hospital: "Problema de velho"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O irmão da cantora, João Gustavo, que faz parte da dupla sertaneja com Dom Vittor, também prestou uma homenagem à artista. "Queria dar um recado: Marília queria ver todo mundo feliz, todos que estão aqui puderam dividir algo com a Marília, alguma experiência ou ensinamento. Hoje estou usando uma correntinha com iniciais dela e é assim que vou levá-la: no meu peito", falou.

Dois dias após a morte de Marília, o Multishow anunciou que as votações para a categoria "Cantora do Ano" foram encerradas para que o prêmio fosse dado à cantora. Ela estava concorrendo com Anitta, Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza. Antes de ser anunciada a decisão, algumas das cantoras fizeram campanha nas redes sociais para que os fãs votassem em Marília.

No evento, Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza fizeram homenagem à cantora ao apresentar alguns de seus sucessos, como "De quem é a culpa", "Eu sei de cor" e "Como faz com ela". Anitta não esteve presente devido a compromissos nos Estados Unidos.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags