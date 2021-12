Anitta está refazendo próximo álbum do zero: ‘Cansei das músicas’

Cantora revelou estar refazendo seu próximo álbum de estúdio, anunciado como "Girl from Rio". Ela explicou que tinha o material pronto antes do início da pandemia de Covid-19, mas decidiu refazê-lo com a passagem do tempo

A cantora Anitta revelou estar refazendo seu próximo álbum de estúdio, anunciado como “Girl from Rio”. A artista explicou que tinha o material pronto antes do início da pandemia de Covid-19, mas decidiu refazê-lo com a passagem do tempo. “Eu comecei a fazer tudo de novo do zero. O álbum todo estava pronto antes da pandemia e falamos ‘Ok, vamos aguardar para lançá-lo num momento melhor’. Nós esperamos demais e eu me cansei das músicas que eu tinha”, contou ela.

Anitta também revelou ter tido sessões com Max Martin e Rami Yacoub. “Amei as músicas que criamos”, disse. Martin é dono de um catálogo de hits, como “Baby One More Time” de Britney Spears, “California Gurls” de Katy Perry e “Blinding Lights” de The Weeknd. Rami Yacoub tem histórico de colaborações ao lado de Martin, incluindo “Rain on Me” de Lady Gaga e Ariana Grande, “Starships” de Nicki Minaj e “Kiss You” de One Direction. Revelações foram dadas entrevista ao portal ExtraTV no último sábado, 4, durante o evento Variety’s Hitmakers.

Girl from Rio: álbum de Anitta rende bons frutos

O quinto disco de Anitta ainda não tem data de lançamento definida, mas já se sabe que será ouvido em 2022. O trabalho, porém, já rende bons frutos: sua faixa-título, “Girl from Rio”, foi considerada a música do ano pelo Prêmio Multishow 2021 e apontada como a mais buscada em 2021 no Brasil, conforme divulgou o Google.

A carioca também já lançou outros singles de divulgação do próximo álbum, como “Faking Love”, que conta com a participação da rapper estadunidense Saweetie, e o reggaeton sensual “Envolver”. Uma parceria com Pedro Sampaio, “No chão novinha”, está prevista para lançamento, junto de videoclipe, hoje, quinta-feira, 9.

O “grande” single do álbum, no entanto, só sairá em janeiro, segundo a própria Anitta elaborou. A artista explicou em suas redes sociais que a estratégia serve para introduzir suas facetas musicais para um público mais amplo. O lançamento de janeiro, então, servirá como carro-chefe. “É em inglês, e eu realmente acredito que vai virar um hit”, finalizou.

