Goiás: corpo de pastor que prometeu ressuscitar em três dias é enterrado

Foi enterrado na noite dessa segunda-feira, 26, o corpo do pastor evangélico Huber Carlos Rodrigues. Ele afirmou que ressuscitaria após três dias de sua morte. O caso aconteceu na cidade de Goiatuba, em Goiás.

Sobre o assunto Funerária espanhola vende caixão inspirado na série "Round 6"

A funerária responsável pelo preparo do corpo chegou a esperar o prazo dado pelo religioso, em respeito à família. Às 23h30min do terceiro dia, momento informado pelo pastor para o acontecimento do milagre, ele permanecia morto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa liberou, então, o caixão para sepultamento. Um canal de TV da cidade acompanhava a movimentação no local.

Naquela hora, uma multidão aguardava do lado de fora da funerária, esperando pela ressurreição que não ocorreu. Pessoas chegaram a se deslocar ao cemitério responsável pelo enterro, aguardando a chegada do carro fúnebre.

Antes que o corpo fosse levado à cova, o grupo chegou a gritar exigindo a abertura do caixão. Os responsáveis pela descida do cadáver chegaram a se entreolhar, mas o coveiro negou a exumação. O enterro aconteceu normalmente, apesar dos protestos.

Veja vídeo do enterro do pastor em Goiatuba

Uma equipe do canal Leão TV, do município, acompanhou a movimentação desde a aglomeração de fiéis na funerária até o enterro. Confira abaixo as imagens, o enterro acontece às 1h16min do vídeo.

Pastor havia prometido ressurreição em 2008

A promessa de voltar à vida havia sido feita há tempos pelo pastor. Em 2008, Huber escreveu e assinou uma carta, na qual disse ter sido "revelado pelo Espírito Santo" que ele ressuscitaria. O suposto milagre, que não ocorreu, aconteceria às 23h30min do terceiro dia após o óbito.

O religioso foi internado com Covid-19 em agosto deste ano, e faleceu na última sexta-feira, 22. Ele havia chegado a melhorar da doença, sendo transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto regular, mas apresentou complicações e foi a óbito.

Mais notícias nacionais

Sobre o assunto Mulher arremessa pedra em companheiro, mas acerta motociclista, que bate em poste e morre

Rafael Portugal processa empresa do 'Faraó do Bitcoin' por golpe milionário

Jovem é agredido com martelo ao buscar namorada e descobrir que ela tinha outro

Vídeo: dupla sertaneja tem show interrompido por incêndio no palco

Vídeo: Lutadora dá 'mata-leão' em homem após importunação sexual em ônibus

Ana Maria Braga é internada após sofrer acidente doméstico, diz site

Pai e filho morrem de infarto com uma hora de diferença em São Roque

Estagiário usa cartão corporativo para pagar festas, viagens, delivery de comida e academia no DF

Tags