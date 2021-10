Vídeo: dupla sertaneja tem show interrompido por incêndio no palco

Fogo atingiu a lona de proteção do palco logo após uma descarga de fogos de artifício ser disparada no local. Caso ocorreu nesse sábado, 23, em São Paulo. Veja vídeo

A dupla sertaneja Henrique e Diego teve o show interrompido após um incêndio tomar conta do palco e destruir parte da estrutura montada no local. Os cantores se apresentaram no estabelecimento Varanda Estaiada, localizado na Zona Sul de São Paulo, nesse sábado, 23. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o fogo começa na parte superior do palco. Assista à gravação clicando aqui ou no player abaixo:

O incêndio atingiu a lona de proteção do palco logo após uma descarga de fogos de artifício ser disparada no local. As chamas atingiram o teto e o fogo logo se espalhou, obrigando os artistas e a banda a deixarem o espaço até que a situação fosse contida. As informações são do colunista Léo Dias, do portal Métropoles.

Apesar do susto, ninguém se machucou e o fogo não tomou maiores proporções. Quando as chamas foram contidas, o evento seguiu normalmente e o público permaneceu no estabelecimento.

