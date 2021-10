Mulher arremessa pedra em companheiro, mas acerta motociclista, que bate em poste e morre

do Jornal do Commercio

Um motociclista morreu após perder o controle da moto e bater em um poste na rua Real da Torre, no bairro da Madalena, Zona Oeste de Recife. Ele teria perdido o controle do veículo após ser atingido por uma pedra, lançada por uma mulher que discutia com outro homem na via.

Segunda a polícia, durante a discussão, a mulher lançou a pedra em direção ao companheiro, que se abaixou para não ser atingido. A pedra, então, acertou o motociclista, de 46 anos, que passava em frente ao Mercado Público da Madalena e não tinha relação com a briga. Em seguida, ele perdeu o controle da moto e colidiu contra um poste.

Segundo testemunhas, o casal está em situação de rua e as brigas são comuns entre o grupo que vive no local. Uma mulher que acompanhou o momento do socorro disse que os outros moradores recriminaram o casal que provocou o acidente.

O Serviço de Atendimento Médico e Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal do Recife (IML).

Ainda de acordo com a polícia, a mulher foi levada ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuada em flagrante por homicídio culposo - sem intenção de matar.

