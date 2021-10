Vídeo: Lutadora dá 'mata-leão' em homem após importunação sexual em ônibus

A jovem usou das suas habilidades do muay thai para render o homem pelo pescoço. Caso ocorreu em Belém, no Pará, a última quarta-feira, 20. Veja vídeo

Imagens envolvendo um caso de importunação sexual viralizaram nas redes sociais. O homem aproveitou o momento em que o ônibus estava lotado para esfregar a genitália em uma mulher, que acabou o imobilizando em seguida com um golpe 'mata-leão'. No momento do ocorrido, o coletivo passava pela avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, no Pará. Caso ocorreu na última quarta-feira, 20. Veja vídeo no player abaixo ou clicando aqui:

Lutadora dá 'mata-leão' em homem após importunação sexual em ônibus: https://t.co/eGM0vGIcrb pic.twitter.com/MO6C9akvNy — O POVO (@opovo) October 24, 2021

A jovem é lutadora de muay thai e capoeirista. Ela usou suas habilidades para render o homem pelo pescoço. De acordo com o Boletim de Ocorrência, ele aproveitou o momento em que o coletivo estava muito cheio para cometer o crime.

Segundo a vítima relatou, ele chegou a abrir o zíper após parar atrás dela. De acordo com o G1, o homem já foi identificado pela Polícia local, e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

