Rafael Portugal processa empresa do 'Faraó do Bitcoin' por golpe milionário

Rafael Portugal está processando a empresa GAS Consultoria Bitcoin, responsável por um esquema de pirâmide financeira que vitimou o ator e sua esposa, Vanelli Portugal. O casal investiu quase R$ 1,2 milhão na empresa de trading de Bitcoin, isto é, investimento na criptomoeda. Na verdade, o dinheiro foi direcionado para o esquema criminoso, descoberto pela Polícia Federal (PF) por meio da Operação Kryptus.

O valor milionário investido por Rafael e Vanelli é referente a seis aportes realizados entre agosto de 2020 e março de 2021. No contrato de investimento, uma cláusula previa 10% do lucro do valor aportado garantidos ao casal mensalmente. Agora, o ator e sua esposa solicitam na Justiça a devolução de todo o dinheiro investido.

Empresa que deu golpe em Rafael Portugal é liderada por Faraó do Bitcoin

Com sede em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a empresa GAS Consultoria Bitcoin é de propriedade de Glaidson Acácio dos Santos, de 38 anos, preso em agosto pelo seu envolvimento com a pirâmide financeira. Dias antes de ser capturado, ele afirmou que Cabo Frio era o “novo Egito” devido à guerra entre diferentes pirâmides que acontecia na região.



Hoje conhecido como o 'Faraó do Bitcoin', Glaidson trabalhou como garçom e rapidamente se tornou o dono de empresas que, juntas, valem cerca de R$ 136 milhões. As empresas envolvidas no esquema investigado movimentaram cerca de R$ 2 bilhões nos últimos seis anos, segundo descobriu a PF. Duas ficam no Estado do Rio de Janeiro, enquanto as outras duas ficam em São Paulo.

As quatro empresas são processadas por Rafael e Vanelli Portugal. Caráter de urgência foi requerido ao juiz pelos advogados do casal. Em prints incluídos no processo, Vanellii conversa com alguém da empresa, no mês de setembro, solicitando a devolução do dinheiro investido. A empresa responde que estaria “tentando desbloquear pelo menos parte dos 38 bilhões em juízo para quitar todos os contratos”.



