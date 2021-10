Funerária espanhola vende caixão inspirado na série "Round 6"

Uma funerária na Espanha resolveu inovar na 16ª edição da Funermostra, uma feira de inovações da área. Durante a programação do evento, a Arcae apresentou sua nova aposta: um caixão inspirado na série “Round 6”.

Segundo a revista Rolling Stone, o novo modelo está fazendo sucesso e já recebeu encomendas. Assim como na série, o produto parece uma caixa de presente. O caixão é todo preto e tem um grande laço pink na parte de cima.

Na popular série da Netflix, diversas pessoas falidas são reunidas para participar de seis jogos coreanos voltados para a infância. Em troca de dinheiro, elas receberiam dinheiro. Contudo, cada jogador que não consegue concluir o jogo é morto.

Na sequência, o defunto é posto no caixão em questão para ser incinerado. Para o Europa Press, um dos representantes da funerária admitiu surpresa com as vendas do féretro. Ele conta que diversos clientes solicitaram uma miniatura da peça para usar como chaveiro.

A série sul-coreana foi lançada neste ano e já é a mais vista de todos os tempos na Netflix. No último dia 12 de outubro, a empresa de streaming anunciou em suas redes sociais que “Round 6” superou o recorde da série “Bridgerton", tornando-se a sua maior série.

