Jovem é agredido com martelo ao buscar namorada e descobrir que ela tinha outro

Um motociclista foi agredido a marteladas e pauladas na madrugada deste sábado, 23, no bairro Vila Nasser, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao descobrir que a namorada tinha outro relacionamento. O jovem de 20 anos foi buscá-la no serviço e se envolveu em briga com um rapaz que também a esperava. A informação é do Jornal Midiamax.

De acordo com a mãe da vítima, o filho saiu de casa para buscar a companheira, que trabalhava em um supermercado. Ele retornou com ferimentos no olho esquerdo, feitos por outro homem, que também se relacionava com a mulher. Os dois discutiram após perceberem que aguardavam pela mesma pessoa.

Após a descoberta, o jovem de 20 anos jogou o celular do rapaz no chão e, irritado, deixou o local em uma motocicleta enquanto a namorada discutia com o outro parceiro. Cinco minutos depois, o agressor, que dirigia um carro, se aproximou acompanhado do pai do veículo em que a vítima estava.

O motociclista alegou ter sido perseguido até parar a moto, quando pai e filho teriam descido do carro e desferido golpes de martelo com um pedaço de madeira, parando apenas ao ver que a vítima sangrava. A Polícia Militar foi acionada, mas o jovem já recebia atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida. O caso será investigado e foi registrado como lesão corporal.

