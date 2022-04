Decisivo, Yago Pikachu volta a fazer gol em final e se isola na artilharia do Fortaleza

Autor de dois gols da goleada do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Caucaia na decisão do Campeonato Cearense, Yago Pikachu voltou a ser decisivo e já soma três gols em duas finais que esteve em campo pelo Tricolor, conquistando o terceiro título pelo clube, sendo todos de forma invicta.

Após o empate sem gols no jogo de ida, o jogador havia garantido para a torcida que conquistaria o tetracampeonato e cumpriu a promessa sendo peça fundamental da equipe.

Sobre o assunto Vojvoda conquista seu terceiro título no comando do Fortaleza, todos de forma invicta

"Agora é pensar no pentacampeonato", diz Paz após Fortaleza conquistar o tetra no Cearense

Fortaleza chega ao 45º título estadual e iguala número de conquistas do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ala-direito chegou a sete gols na temporada e se isolou como o artilheiro do elenco, superando os companheiros Moisés e Silvio Romero, que têm seis cada. Além disso, Yago Pikachu também o jogador do Fortaleza com participações diretas em gol, com 11 no total.

No Fortaleza há mais de um ano, Yago Pikachu segue vivendo grande fase e conquista cada vez mais o carinho da torcida. Na final da Copa do Nordeste contra o Sport, foi o camisa 22 quem marcou o único gol do jogo que deu o título do bicampeonato para o Leão do Pici.

Além dos títulos, o atleta tem sido um dos principais responsáveis pelas campanhas memoráveis do Leão ao longo das últimas temporadas, como ajudar o Fortaleza a chegar nas semifinais da Copa do Brasil e levar o time para disputar a Libertadores pela primeira vez na história.

Apesar de não ter entrado em campo na final do Cearense em 2021 contra o Ceará, Yago Pikachu mostrou ser decisivo ao longo da temporada. Lateral e meia-direita em passagens anteriores ao Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda encontrou nele as características certas para atuar de ala no esquema com três zagueiros.

E nessa função, o jogador de 25 anos foi o vice-artilheiro do clube no Brasileirão 2021 e o atleta do elenco com mais participações diretas em gol da competição, com 14, sendo nove vezes em que balançou as redes e contribuindo com cinco assistências.

Já na Copa do Brasil do mesmo ano, o atleta teve uma atuação crucial no duelo de ida contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil, marcando o gol que recolocou a equipe na partida e participando da jogada que igualou o marcador do Morumbi após sair perdendo por 2 a 0, levando o clube vivo para a decisão no Castelão, em jogo que culminou na vaga histórica para as semifinais do torneio.

Yago Pikachu tem contrato com o Fortaleza até o final de 2023. Até lá, o ala-direito pode conquistar o sonhado pentacampeonato e levar o Fortaleza a se isolar como o maior campeão do Estado, e assim gravar o apelido cada vez mais forte na história do Tricolor.

Tags