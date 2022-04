"Agora é pensar no pentacampeonato", diz Paz após Fortaleza conquistar o tetra no Cearense

Mandatário do Leão falou com o Esportes O POVO após a goleada por 4 a 0 diante do Caucaia, que consagrou a equipe como tetracampeã do Estadual

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, expressou ao Esportes O POVO a sua felicidade após conquistar o tetracampeonato estadual na noite deste domingo, 24, e, após citar as competições que o Tricolor do Pici ainda irá disputar no ano, falou sobre a importância de ficar de olho no pentacampeonato local em 2023.

“O trabalho continua, agora é pensar no pentacampeonato. A gente tem que seguir o trabalho pra esse ano. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro, e ano que vem a gente pensa em buscar o pentacampeonato, que a gente sabe que é muito importante", falou o mandatário.

O Fortaleza conquistou o quarto título estadual consecutivo neste ano de 2022 após vencer o Caucaia na final. No jogo de ida, os times empataram sem gols, mas na decisão de volta, que ocorreu neste domingo, o Tricolor do Pici goleou a Raposa Metropolitana em 4 a 0 no Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Pikachu faz dois, Fortaleza goleia Caucaia por 4 a 0 e conquista o tetracampeonato Cearense

Vojvoda conquista seu terceiro título no comando do Fortaleza, todos de forma invicta

Tags