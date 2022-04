Pikachu faz dois, Fortaleza goleia Caucaia por 4 a 0 e conquista o tetracampeonato Cearense

O Fortaleza sagrou-se tetracampeão do Campeonato Cearense. Com gols de Silvio Romero, Ronald e Yago Pikachu, duas vezes, o Leão do Pici goleou o Caucaia por 4 a 0 neste domingo, 24, em noite com mais de 30 mil pessoas na Arena Castelão.

Após 12 anos, o Fortaleza repete a façanha de vencer o Campeonato Cearense quatro vezes consecutivas e conquista o 45° título da história, igualando ao arquirrival Ceará como o maior vencedor do Estadual.

O jogo

Durante os primeiros 15 minutos da partida, o Fortaleza exerceu pressão total sobre o Caucaia em busca de abrir o placar, e só não marcou nos primeiros dez minutos porque Célio fez uma grande defesa em cabeçada de Yago Pikachu, e em seguida Silvio Romero, de frente para o goleiro, desperdiçou uma chance clara de gol.

Após a pressão, o Caucaia respondeu aos 15 minutos. Yuri Tanque recebeu no meio e enfiou a bola para Vanderlan na esquerda, o camisa 17 da Raposa cortou para o meio e finalizou, mas longe do gol.

O Tricolor do Pici continuava pressionando o adversário, mas não criava mais chances claras de gol e acabava parando em Célio, que fazia defesas seguras.

Porém, a investida do Leão, enfim, fez efeito. Aos 30 minutos, Felipe realizou linda enfiada de bola para Moisés, que recebeu dentro da grande área e chutou em cima de Célio. No rebote, a bola sobrou para Silvio Romero, que só escorou de cabeça para abrir o placar na decisão.

No segundo tempo, o Caucaia saiu mais para o jogo querendo empatar a partida. E aos seis minutos, a Raposa teve uma boa chegada com Vitor Ribeiro pela direita, que cruzou rasteiro em busca dos companheiros, mas Max Walef agarrou com tranquilidade e impediu o ataque.

Com mais espaços, o Fortaleza aproveitava os contra-ataques para atacar o Caucaia. E após bola recuperada no campo de defesa, Lucas Lima realizou ótimo passe para Moisés, que ainda driblou o zagueiro e rolou para Pikachu livre. O camisa 22 do Leão parou em Célio na primeira tentativa, mas não perdoou no rebote e ampliou o marcador da Arena Castelão.

Com o título na mão, o Fortaleza jogava com mais tranquilidade e não demorou para fazer mais um gol. Aos 19 minutos, Lucas Crispim recebe lançamento pela esquerda, invade a grande área e cruza em diagonal para Pikachu, que só empurra de carrinho para balançar a rede novamente e marcar o terceiro tento do Leão na partida.

Poucos minutos depois, Renato Kayzer marcou mais um, mas o juiz assinalou impedimento no lance. O atacante havia recebido livre e driblado o goleiro Célio antes de fazer o quarto gol, mas estava em posição irregular.

Desta vez sem irregularidade, Ronald limpou a jogada pelo meio e finalizou de esquerda na entrada da grande área, sem chances para Célio, e decretou a goleada do Fortaleza sobre o Caucaia no Castelão.

