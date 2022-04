Vojvoda conquista seu terceiro título no comando do Fortaleza, todos de forma invicta

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Caucaia, que decretou o tetracampeonato cearense do Fortaleza, o treinador Juan Pablo Vojvoda conquistou seu terceiro título à frente do Tricolor, sendo todos eles de forma invicta. A menos de um ano no clube, o técnico conquistou o seu segundo estadual, além do título da Copa do Nordeste.

No Leão desde maio do ano passado, Vojvoda chegou em meio ao Campeonato Cearense 2021, onde disputou cinco jogos naquela campanha, conquistando quatro vitórias e um empate.

Em 2022, foram outros dois títulos sem sofrer nenhuma derrota. Na Copa do Nordeste foram 12 partidas disputadas, com o Fortaleza conquistando sete vitórias e cinco empates. Já no estadual, o clube entrou na fase de quartas de final, e em seis jogos, venceu cinco e empatou um.

Além dos títulos, o argentino se destaca também com ótimas campanhas nas competições nacionais em 2021. Na Copa do Brasil, levou o Fortaleza até a semifinal, e no Brasileirão, finalizou a temporada na quarta colocação, classificando a equipe para a Copa Libertadores em 2022. Em ambas as competições, o Tricolor teve sua melhor participação na história.

