Paralimpíadas: o que são, onde surgiu, quem criou e mais sobre os Jogos

As Paralimpíadas foram se ampliando na quantidade de atletas, inclusão de outras deficiências e também de modalidades Crédito: Reprodução/Alessandra Cabral/CPB

Os Jogos Paralímpicos de Paris acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro. O evento deste ano marca a 17ª edição da história olímpica. Mais de 4 mil atletas participarão do evento divididos em 22 modalidades. Realizados a cada quatro anos, semanas após as Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos se tornaram um dos maiores eventos esportivos do mundo, com um histórico de promover a inclusão social desde 1960. Sua origem vem de alguns anos anteriores à primeira edição oficial. Veja a seguir o que são, onde surgiu, quem criou e mais sobre as Paralimpíadas.

Paralimpíadas: o que são? Os Jogos Paralímpicos se caracterizam como o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Atletas com deficiências físicas (dificuldades de mobilidade, amputações ou paralisia cerebral), deficiências visuais (cegueira) e deficiências mentais de todo mundo competem em diversas modalidades. Atualmente, os Jogos Paralímpicos também são considerados o terceiro maior evento esportivo do mundo em termos de vendas de ingressos. A competição fica atrás apenas dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo da Fifa. Paralimpíadas: onde surgiu e quem criou? As origens dos Jogos Paralímpicos remontam à Inglaterra do século 20, quando o neurologista alemão Dr. Ludwig Guttman buscou ajudar na recuperação de seus pacientes paraplégicos do Hospital Stoke Mandeville. A maioria deles eram veteranos da Segunda Guerra Mundial.

Guttman foi um defensor do uso do esporte como meio de terapia para pessoas com deficiência física e organizou os primeiros “Jogos de Stoke Mandeville” em 29 de julho de 1948 – a mesma data da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Londres 1948. A partir de então, as competições passaram a ocorrer anualmente na Inglaterra e se tornaram internacionais em 1952, quando atletas dos Países Baixos participaram. Nos anos seguintes, os Jogos foram se ampliando na quantidade de atletas, na inclusão de outras deficiências e na adição de modalidades. Paris inicia contagem regressiva para Jogos Paralímpicos; CONFIRA

Paralimpíadas: ampliação e reconhecimento De 1960 a 1980, os Jogos foram oficialmente conhecidos como “Jogos Internacionais de Stoke Mandeville”. O termo “Jogos Paralímpicos” só foi utilizado oficialmente e aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a partir de 1984. Quatro anos depois, em Seul, na Coreia do Sul os atletas puderam usufruir dos locais de competição das Olimpíadas. As cerimônias de abertura e encerramento foram realizadas no Estádio Olímpico pela primeira vez; e o revezamento de uma tocha paralímpica também aconteceu pela primeira vez, tornando-se rotineiro. Um ano depois, formou-se o Comitê Paralímpico Internacional, que assinou, em 2001, um acordo de cooperação com o Comitê Olímpico. Assim, as Paralimpíadas passaram a ser realizadas logo após os Jogos Olímpicos de verão e a utilizar as mesmas instalações esportivas.

Paralimpíadas e o legado da inclusão nas cidades-sede Além do impacto profundo na sociedade em relação à visibilidade e inclusão, as Paralimpíadas promovem melhorias concretas na acessibilidade das cidades-sede. A instalação de locais de treinamento para os atletas também torna o esporte mais democrático mesmo após o evento. Os governos dos locais sede normalmente investem na melhoria da infraestrutura visando ser mais acessível para receber os Jogos. O trabalho envolve tornar destinos turísticos acessíveis para todos, assim como o transporte público. Em 2016, na edição que ocorreu no Rio de Janeiro, o governo brasileiro investiu na criação de um Centro de Treinamento Paralímpico de referência mundial. O local oferece instalações para 15 esportes e é usado durante até hoje tanto por atletas brasileiros quanto para Comitês Paralímpicos de todo o mundo.