COB é o comitê que mais conquistou seguidores nos Jogos de Paris-2024, diz levantamento

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou nesta segunda-feira que foi a entidade que obteve o maior número de novos seguidores durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o que mostra uma mudança no perfil do povo brasileiro, que vem sendo cada vez mais adepto a outros esportes, além do futebol.

O resultado foi divulgado pela Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais (Anoc). O levantamento levou em consideração as plataformas Instagram, Facebook, TikTok, X (antigo Twitter) e YouTube.

Time Brasil em Paris 2024: qual motivo de tanta atenção?

O ganho em seguidores é ainda mais significativo justamente por causa da ausência da seleção brasileira no futebol, esporte que costuma atrair grandes públicos no País.