EUA termina em 1º no quadro de medalhas dos Jogos de Paris; Brasil em 20º

Empatado em 40 ouros com a China, o Team USA conseguiu mais pratas que a delegação chinesa e mais medalhas no total. Veja o quadro completo e atualizado

Graças ao título no basquete feminino, torneio que fechou neste domingo, 11, os 15 dias de competições em Paris, os Estados Unidos terminaram os Jogos Olímpicos na liderança do quadro de medalhas, empatado em 40 ouros com a China.

O 'Team USA', no entanto, conseguiu mais pratas que a delegação chinesa (44 contra 27) e mais medalhas no total: 126 a 91. O Japão foi o terceiro, com 45 medalhas (20-12-13).