Rebeca Andrade publica "carta de despedida" e diz porque mudou planos

A ginasta Rebeca Andrade fez um desabafo nas redes sociais e assustou seus seguidores com uma “carta de despedida” neste domingo, 22. No texto, a medalhista diz que teria tomado a decisão de se aposentar assim que as Olimpíadas de Paris 2024 terminassem.

Rebeca Andrade diz que continuará competindo

Rebeca reforçou que 2024 foi um ano de autoconhecimento e que nem em seus maiores sonhos imaginaria se tornar a maior atleta olímpica do Brasil, sendo exemplo para tantas pessoas.

“A sensação e a responsabilidade que vêm de forma natural de ser um exemplo têm um poder muito grande dentro de mim”, escreveu.

“Espero poder continuar mostrando a beleza do meu esporte, sempre com um sorriso no rosto e fazendo vocês acreditarem que é sim possível alcançar os seus objetivos e realizar seus sonhos mesmo com todas as adversidades que esse mundo tem”, continuou.