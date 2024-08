Futebol feminino: a prata mais dourada do Brasil em Paris

Jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol com a medalha de prata das Olimpíadas de Paris Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Muito se comenta nos corredores das arenas e estádios sobre os valores morais das medalhas, para além das suas cores. Para isto, leva-se em consideração a expectativa daquela modalidade antes dos jogos, a performance durante a competição e o resultado final. Por isto, pode-se dizer, com muita convicção, que a prata que a seleção brasileira de futebol feminino conquistou neste sábado, 10, ao ser derrotada para os Estados Unidos por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, em Paris, tem gosto de ouro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro, o Brasil não era esperado nem as quatro melhores seleções do torneio, que contou com times poderosíssimos, como Alemanha, Inglaterra, Suécia e os próprios Estados Unidos, além da França e Espanha, que as mulheres brasileiras surpreendentemente eliminaram nas quartas de final e semifinal, respectivamente.

No entanto, a partir do momento que as brasileiras eliminam as donas da casa, a França, vencendo por 1 a 0, foi uma virada de chave crucial. A partir dali, com as mudanças de peças e estratégias táticas, era um outro time, um outro espírito, um novo clima, que já acendiam um “quem sabe um bronze?”. Quando o Brasil dá um show na vitória por 4 a 2 sobre a "favoritaça" e atual campeã do mundo Espanha nas semifinais, garantindo a medalha, a esperança pelo inédito ouro olímpico cresceu muito, afinal, apesar de ainda serem uma grande potência, as norte-americanas já foram mais fortes.

Um primeiro tempo quase impecável do Brasil, no Parque dos Príncipes, fez a torcida já se preparar para a história. “Quase” porque as boas chances claras de gols criadas foram desperdiçadas de forma inacreditável. O gol de Mallory Swanson, aos 12 minutos do segundo tempo, veio como um balde de água fria e ficou clara a queda de concentração do grupo durante o resto do jogo, sem conseguir reverter a vantagem americana. Edson, Inara, Tatiana e Valéria levaram bandeira de Marta para a final do futebol feminino nas Olimpíadas Crédito: Victor Pereira

“Foi muito emocionante. Estávamos próximos ao gol que o Brasil atacou no primeiro tempo. Gritamos e torcemos muito. Mereciam o título, mas esta prata tem gosto de ouro”, disse o empresário Edson Galvão. A prata caiu muito bem neste grupo e pode, sim, ter um valor dourado. De quase eliminadas, desacreditadas (até certo ponto, com razão) e enfraquecidas até o pódio. “No primeiro minuto, quando acaba o jogo, a gente fala: ‘Puxa, perdemos’. Mas, logo em seguida, a gente vê essas meninas maravilhosas, em cima do pódio, levando o nome do Brasil para todo mundo ver que é o país do futebol também”, celebra Valéria Gomes.