Programação das Olimpíadas sábado, 10: horário e onde assistir

Confira a programação das Olimpíadas deste sábado, 10, com onde assistir e o que acompanhar ao longo do dia:

Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Site: Olympics.com (com restrições)



Olympics.com (com restrições) TV aberta: TV Globo



TV Globo TV por assinatura: Sportv



Sportv YouTube e Twitch: Cazé TV

Olimpíadas 2024: programação do Atletismo

3h - Maratona masculina



14h - Salta em altura masculino - final



14h05min - 800m masculino - final



14h30min - Lançamento de dardo feminino - final



14h35min - 100m com barreiras feminino - final



14h50min - 5.000m masculino - final



15h15min - 1.500m feminino - final



16h - Revezamento 4x400m masculino - final



16h14min - Revezamento 4x400m Feminino - Final

Olimpíadas 2024: programação do Basquete

6h - Disputa pela medalha de bronze (masculino) - Alemanha x Sérvia



16h30min - Disputa pela medalha de ouro (masculino) - França x EUA

Olimpíadas 2024: programação do Boxe

10h30min: 57 kg feminino - Final



16h47min: 57 kg masculino - Final



17h34min: 75 kg feminino - Final



17h51min: +92 kg masculino - Final

Olimpíadas 2024: programação do Breaking

11h: B-Boys - Classificação



15h: B-Boys - Quartas de final



15h45min: B-Boys - Semifinal



16h15min: B-Boys - Batalha pela medalha de bronze



16h24min: B-Boys - Batalha pela medalha de ouro

