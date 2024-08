O "Dream" de ver o "Team": astros do basquete dos EUA roubam a cena contra o Brasil

Em duelo previsível, Brasil cai nas quartas de final do basquete masculino, mas torcida realiza sonho de ver os maiores astros do esporte

A classificação às quartas de final da seleção brasileira de basquete masculino já foi, por si só, um "milagre". Apenas um segundo poderia manter acesa a esperança de uma medalha olímpica 60 anos após a última. O que não veio.

A derrota (122 a 87) já era esperada. No entanto, mais esperada do que a derrota era a oportunidade de ver de perto as lendas em ação. Do lado americano, LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry eram os nomes que mais atraíam os olhares dos presentes à Arena Bercy.

Como o de Pedro Galvão, por exemplo, que, aos 34 anos, voou de Madri, onde mora com a esposa há um ano e meio, para ver de perto o Dream Team americano. “Eu nem vinha, mas meu amigo me convenceu aos 45 do segundo tempo e está sendo uma semana dos sonhos da minha vida”, conta o brasileiro.