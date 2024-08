França vence Alemanha e vai à final do basquete masculino em Paris-2024

A França venceu a campeã mundial Alemanha (73-69) em uma semifinal acirrada do torneio olímpico masculino de basquete, nesta quinta-feira (8), em Paris, e vai enfrentar na final o vencedor do duelo Estados Unidos-Sérvia. Os franceses garantem assim pelo menos a prata, que conquistaram há três anos em Tóquio.

A Alemanha disputava sua primeira semifinal olímpica num momento em que a equipe se mostra bem entrosada e está invicta desde que perdeu nas semifinais do Eurobasket-2022, uma jornada vitoriosa que a ajudou a se tornar a surpreendente campeã mundial em 2023.

O jogo fluido foi suficiente para que fizesse 12-2, com um confiante Franz Wagner capaz de desafiar Victor Wembanyama e vencer as disputas no mano a mano perto do aro.

A França teve que remar contra a corrente. Impressionante na defesa, conseguiu limitar os acertos dos alemães. Longe da excelência no ataque, somou pontos para ir ao intervalo com empate (33-33). Pela primeira vez não estava perdendo.