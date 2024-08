Final Brasil x EUA no futebol: data, horário e onde assistir - Olimpíadas

Com a classificação do Brasil para a final nos Jogos Olímpicos, veja data, horário e onde assistir ao vivo ao jogo da seleção brasileira contra EUA

Superando a seleção espanhola, as brasileiras avançam para a final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos nesta terça-feira, 6, e devem enfrentar os Estados Unidos (EUA) pela medalha de ouro no final de semana. Saiba o horário, data e onde assistir ao vivo Brasil x EUA nas Olimpíadas 2024.

A decisão da semifinal terminou com placar de 4 a 2 para o Brasil, com um gol contra de abertura ocorrido graças a uma falha da goleira espanhola Cata Coll. As espanholas estrearam os Jogos com vitórias e eram consideradas as favoritas ao ouro.

Com a classificação, confira quando e onde assistir à partida final do Brasil x EUA nas Olimpíadas 2024.