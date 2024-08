Paris: Duda e Ana Patrícia levarão bandeira do Brasil no encerramento

As jogadoras foram anunciadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na tarde deste sábado

As campeãs olímpicas do vôlei de praia Duda Lisboa e Ana Patrícia serão as porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris, às 16h (horário de Brasília) de domingo, 11, no Stade de France.

As jogadoras foram anunciadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na tarde deste sábado, 10.