Ana Patrícia e Duda descrevem realização após medalha de ouro nas Olimpíadas: "Deu certo"

O Brasil consagrou mais um primeiro lugar no pódio das Olimpíadas de Paris-2024 com a dupla do vôlei de praia feminino Ana Patrícia e Duda. As duas brasileiras superaram as canadenses Melissa Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1, com parciais de 26/24, 12/21 e 15/10, finalizando os Jogos com medalha de ouro.

Após a conquista, a dupla descreveu a realização ao estar no topo da disputa. Para Ana Patrícia, o sentimento não cabia dentro do peito, chegando a transbordar em lágrimas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Tanta coisa passando na nossa cabeça ao mesmo tempo, mas é uma realização. Não cabe dentro da gente. É para isso que a gente trabalhou e que bom que a gente conseguiu ter o privilégio de conquistar nesse estádio tão icônico", frisou ela.