Final das Olimpíadas: data, horário e onde assistir ao encerramento

Para o encerramento, o diretor artístico francês Thomas Jolly, responsável também pela abertura do megaevento , promete trazer uma jornada ao passado, às origens dos Jogos, mas também ao futuro com um show intitulado “Records”.

A Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris já tem data definida: 11 de agosto. Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), o espetáculo será em um palco de 2.800 m² no espaço fechado do Stade de France.

Ao contrário da abertura, que ocorreu no espaço aberto no Rio Sena, o momento será em um espaço fechado e deve acabar por volta de 17h15min.

Final das Olimpíadas 2024:: onde assistir ao vivo à Cerimônia de Encerramento?

Assim como a transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil, o encerramento também acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Site: Olympics.com (com restrições)



Olympics.com (com restrições) TV aberta: TV Globo



TV Globo TV por assinatura: Sportv



Sportv YouTube e Twitch: Cazé TV

Ingressos

Os ingressos para assistir diretamente do Stade de France em Paris podem variar entre € 1.600,00 (cerca de R$ 10.200,00) no setor mais próximo do palco e € 45,00 (cerca de R$ 290,00) no setor mais afastado.

ACOMPANHE as Olimpíadas 2024 no canal de Esportes do O POVO no WhatsApp