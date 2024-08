Nadadora alemã ironiza água do Rio Sena e relata: 'Vomitei nove vezes'

Leonie Beck é a quinta atleta a sofrer com algum tipo de problema de saúde após ter contato com o rio da capital francesa

A nadadora alemã, Leonie Beck, que disputou a prova da maratona aquática feminina nos Jogos de Paris 2024, relatou por meio de stories na rede social Instagram que, desde a prova realizada na quinta-feira, 8, no Rio Sena, vem sofrendo com sintomas gastrointestinais. Ela afirmou ter vomitado nove vezes ontem, 9, além de estar com diarreia.

Beck aproveitou para ironizar dizendo que a qualidade da água estava aprovada. Ela é a quinta atleta a sofrer com algum tipo de problema de saúde após ter contato com o rio da capital francesa.

Os portugueses Vasco Vilaça e Melanie Santos tiveram infecções intestinais e gastrointestinais, assim como a belga Claire Michel. O suiço Adrien Brifford foi também afetado e chegou a ser hospitalizado por estar infectado com a bactéria E. coli. O Comitê Olímpico Belga abdicou da prova do triatlo misto.