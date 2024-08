Marta elogia campanha do Brasil em Paris e confirma que não jogará Copa de 2027

2024.08.10 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Futebol Feminino - Brasil conquista a medalha de prata na final olímpica Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Na tarde deste sábado, 10, o Brasil perdeu para os Estados Unidos por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, e ficou com a medalha de prata no futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. O confronto marcou a despedida de Marta dos Jogos Olímpicos. Essa foi a sexta edição de Olimpíadas de Marta com a camisa da seleção feminina. A meio-campista é dona de três medalhas de prata (Atenas 2004, Pequim 2008 e, agora, Paris 2024). Neste momento, a Rainha é a maior medalhista do futebol brasileiro. Após a cerimônia do pódio, Marta exaltou bastante a campanha da seleção brasileira nos Jogos de Paris. A camisa 10 destacou que a medalha de prata devolveu o orgulho que os torcedores sentem da modalidade.

Ausência em 2027 Marta também voltou a afirmar que não disputará a Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil. No ano passado, a histórica jogadora já havia mencionado que pretendia dar adeus à Canarinho no final deste ano. "A gente está aí com a Copa do Mundo em 2027, para jogar no nosso País, e precisamos disso para manter a motivação. E essas meninas têm muito mais a oferecer. Eu não vou estar com elas dentro de campo, mas vou estar com elas de alguma forma. Acompanhando, dando meu suporte, torcendo como eu torci nos jogos passados, porque eu não pude estar presente no campo. E é isso, né? Então, acho que esse é o primordial. Que a gente comece a acreditar mais e dê mais credibilidade ao futebol feminino", disse.

Orgulho com medalha de prata Nesta edição, a equipe chegou bastante desacreditada ao mata-mata por conta da campanha ruim na fase de grupos. O Brasil teve uma vitória e duas derrotas no Grupo C e só avançou à fase final como uma das melhores terceiras colocadas. 2024.08.10 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Futebol Feminino - Brasil enfrenta os EUA na final olimpica Crédito: Luiza Moraes/COB Na sequência, fez história. Em uma grande atuação coletiva, o time eliminou as donas da casa, a França, ao vencer por 1 a 0. Em seguida, pegou a Espanha na semifinal e aplicou uma goleada de 4 a 2 sobre as atuais campeãs do mundo, indo assim à decisão.