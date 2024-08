Com grande atuação, Brasil goleia Espanha e vai disputar ouro no futebol feminino de Paris-2024

Jogadoras da seleção feminina de futebol comemoram gol do Brasil contra a Espanha na semifinal das Olimpíadas Crédito: Clement MAHOUDEAU / AFP

O Brasil vai em busca da medalha de ouro com o futebol feminino nas Olimpíadas de Paris-2024. Com uma partida de obediência tática e mais um show da goleira Lorena, a equipe comandada pro Arthur Elias superou a Espanha por 4 a 2, em partida pelas quartas de final disputada no estádio Vélodrome. Os gols foram marcados para o Brasil por Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin para o grupo verde e amarelo, enquanto Paralluelo diminuiu duas vezes para as espanholas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o triunfo, o Brasil enfrentará os Estados Unidos numa final que será realizada no próximo sábado, 10, às 12 horas no Parc des Princes. O bronze será disputado entre Alemanha e Espanha na próxima sexta, 9, às 10 horas.

Como foi Brasil 4 x 2 Espanha Com o aprendizado da vitória diante da França de que o básico dentro dos recursos disponíveis funciona, o Brasil foi para o jogo contra a Espanha sabendo que precisaria controlar as ações ofensivas das adversárias sem desperdiçar as chances que criava no contra-ataque. Foi nesse enredo que a partida se desenhou nos segundos iniciais e logo a equipe conseguiu abrir o placar. Numa jogada de pressão contra a defesa espanhola, a goleira Catalina tentou tocar a bola para a zagueira Paredes, mas Priscila interferiu na jogada o suficiente para que o placar fosse aberto para a equipe verde e amarela aos cinco minutos. Com a vantagem somada, a Espanha ainda teve espaços no jogo, mas não conseguiu ultrapassar a defesa verde e amarela. Quando conseguia criar boas finalizações, como quando Hermoso fez uma boa finalização de distância, a goleira Lorena, que passou boa parte da partida sentindo o joelho, fazia boas defesas.

O Brasil ainda criou grandes oportunidades de ampliar o placar com Ludmila e Gabi Portilho, mas as chegadas ao gol de Catalina foram desperdiçadas. Somente nos acréscimos foi que o segundo tento veio dos pés da camisa 18. Na segunda etapa, a partida se iniciou de maneira intensa, mas logo os ânimos se acalmaram com o cansaço físico de ambos os times. A Espanha criou boas chances principalmente com Hermoso, mas foi de um contra-ataque brasileiro que saiu mais um tento do jogo. Após uma descida pela esquerda de Gabi Portilho, a camisa 9 Adriana finalizou na trave. A bola subiu, seguiu na pequena área e logo sobrou novamente para a atacante, que não desperdiçou e mandou para o fundo das redes aos 26 minutos do segundo tempo.