Bárbara Domingos: quem é a ginasta rítmica do Brasil - Olimpíadas

“Meu pai é negro e minha mãe é polaca do olho claro. Infelizmente, desde criança, a gente vê essa diferença na ginástica. A Daiane me inspirou muito. E eu poder inspirar outras ginastas também, não tem como explicar. É saber que todo mundo pode estar ali”, explicou em entrevista ao G1.

Por outro lado, o ano seguinte trouxe a pandemia, o adiamento das Olimpíadas de Tóquio e o momento certo para tratar uma lesão no quadril com tratamento fisioterápico, de acordo com informações do portal oficial dos Jogos Olímpicos.

Em 2021, após o período de tratamento, decidiu realizar uma cirurgia em seu quadril, voltando ao cenário competitivo em 2023, com mais destaques próprios na ginástica rítmica. Um deles, na classificatória do individual geral no Mundial de Valência, assegurou sua vaga nas Olimpíadas de Paris.

“Em 2021, em Tóquio, eu passei tão perto e logo depois tive que fazer uma cirurgia no quadril. Acredito que foi resiliência, força e acreditar. A gente sempre tem que acreditar nos nossos sonhos, porque um dia eles vão se realizar. E eu realizei o meu, que é ir para as Olimpíadas”, anunciou a ginasta ao Olympics.com.