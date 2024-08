Feito de Rebeca Andrade inspira meninas de Guarulhos, sua cidade natal

No ginásio onde Rebeca Andrade deu seus primeiros passos, em Guarulhos, não se fala de outro assunto: o histórico ouro olímpico que a brasileira conquistou nos Jogos de Paris , uma façanha que inspira uma nova geração de ginastas em sua cidade natal e no Brasil.

"A procura [por aulas] está muito grande, então assim como um menino vai procurar o futebol, hoje as meninas vão procurar a ginástica artística ", conta Mônica, em meio à euforia que a vitória de Rebeca na final do solo despertou entre suas alunas.

Com o ouro, Rebeca somou sua quarta medalha nos Jogos de Paris e seis pódios olímpicos no total, três anos depois de ter aberto o caminho em Tóquio-2020 com as primeiras medalhas para a ginástica feminina do Brasil.

Entre as meninas, seus pais e professores, o entusiasmo era generalizado após a vitória da ginasta de 25 anos, que derrotou na prova do solo a americana Simone Biles .

Número de inscrições explodiu

Wiliam Santos Pereira, de 48 anos, é pai de uma das meninas que treinam no ginásio Bonifácio Cardoso e não esconde o entusiasmo de vê-la seguir os passos da campeã.

"As pessoas que a conhecem [sua filha] no apartamento perguntam: 'Débora, você treina no mesmo lugar que a Rebeca?', e ela, toda emocionada, fala: 'Sim, eu treino no mesmo lugar que ela'".

"Há uns seis ou sete anos a gente não imaginava uma ginasta brasileira estar lá no topo do pódio. Hoje é uma ginasta de Guarulhos que é a atleta mais premiada de todos no Brasil, entre homens e entre mulheres", comemora Mônica.