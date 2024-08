No tie-break, Brasil perde para os EUA no vôlei feminino e disputará bronze

Brasil e Estados Unidos se enfrentaram na semifinal do vôlei na Olimpíada de Paris Crédito: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

A seleção brasileira de vôlei feminino saiu de quadra derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 2, na manhã desta quinta-feira, 8, e irá disputar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. As parciais foram 23/25, 25/18, 15/25, 25/23 e 11/15. Brasil no vôlei: VEJA data, horário e onde assistir à disputa do bronze Em um jogo muito disputado, no qual o Brasil sofreu a primeira derrota em um set nesta Olimpíada de Paris, a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães não conseguiu superar a seleção norte-americana e pôs fim ao sonho do ouro olímpico na capital francesa.

No segundo set, o Time Brasil voltou totalmente ligado, conseguindo abrir vantagem no placar, principalmente com bloqueios e ataques de Ana Cristina, uma das principais jogadoras da seleção brasileira nesta Olimpíada. A camisa 12, inclusive, foi a responsável por fechar o segundo set a favor do Brasil – que terminou em 25 a 18 –, empatando em 1 a 1. Se no segundo set, o Brasil teve o domínio do jogo, no terceiro foi vez dos EUA comandar o duelo. Com uma defesa muito bem postada, evitando pontos de saques e bloqueando os ataques das brasileiras, a seleção norte-americana controlou com tranquilidade o set, fechando em 25 a 15 e abrindo 2 a 1 de vantagem.