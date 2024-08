Enquanto isso em Paris: Brasil fatura bronze no skate park e avança em outras modalidades

O atleta brasileiro Augusto Akio comemora a medalha de bronze na final olímpica que contou com três skatistas brasileiros. Crédito: Luiza Moraes/COB

O Brasil viveu mais um dia de conquistas com medalha conquistada no skate park das Olimpíadas de Paris-2024. Augusto Akio somou o bronze com uma nota de 91,85 após competição com outros oito skatistas, incluindo os brasileiros Pedro Barros e Luini Cini. A conquista teve gosto de reviravolta. Na primeira volta, Akio caiu e somou apenas 2,66 e a redenção foi construída após a segunda volta, onde ele fez uma volta perfeita, indo ao chão apenas na última manobra. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Múltiplos avanços Além da medalha de bronze, o Brasil alcançou ainda nesta quarta-feira, 7, avanço para as finais e semis de outras modalidades. No início do dia, na canoagem velocidade, Ana Paula Vergutz e Isaquias Queiroz alcançaram vaga para as semifinais.

Ele, que defende o título olímpico desta categoria, ficou no segundo lugar da segunda bateria na prova classificatória e, desta maneira, "pulou" uma etapa e não precisou disputar as quartas de final, visto que os dois primeiros iriam direto à semi. Ana Paula alcançou a vaga após terminar a sua bateria na 5ª colocação com tempo de 1:54:98. Além deles, no vôlei de praia, o Brasil também deu mais um passo a caminho da conquista de uma medalha. A dupla Ana Patrícia e Duda venceu as letãs Graudina e Kravcenoka por 2 sets a 0 e estão na semifinal da modalidade, a uma vitória de uma medalha. Inclusive na água Pelas velas, na modalidade Fórmula Kite, o Brasil também somou um bom avanço. Pela não realização das últimas regatas, Bruno Lobo terminou a classificação na sétima posição e garantiu lutar nas semifinais da modalidade dos Jogos.

Sucessos no atletismo O Brasil também avançou com algumas modalidades do atletismo. No salto triplo, Almir dos Santos ficou na terceira colocação do Grupo A e conseguiu vaga na final da modalidade. Além dele, quem também alcançou uma vaga verde e amarela para a decisão foi Alison dos Santos, o Piu, que está na decisão final dis 400 m com barreiras. Além dele, o cearense Matheus Lima foi outro brasileiro que disputou a prova, mas foi eliminado. Nem tudo foram flores Nem só de classificações viveu o atletismo e a canoagem nesta quarta-feira, 7. Na canoagem, ficaram pelo caminho os brasileiros Mateus Nunes e Vagner Sousa, que terminaram suas baterias respectivamente em quarto e sexto lugar. Já no atletismo, não se classificaram Eduardo de Deus e Rafael Pereira nos 110m com barreira, Fernando Ferreira no salto em altura, Jucilene de Lima no lançamento de dardo e Renan Gallina nos 200m. Adeus do tênis de mesa O tênis de mesa brasileiro também se despediu dos Jogos Olímpicos nesta quarta-feira, 7. A equipe verde e amarela foi superada em 3 a 0 pela França nas quartas de final. A equipe era composta por Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foi derrotado pela França, de Simon Gauzy e os irmãos Lebrun (Alexis e Felix).