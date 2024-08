Vôlei de praia: Ana Patricia e Duda vencem letãs e ficam a uma vitória da medalha

Com o resultado, a dupla líder do ranking mundial mantém vivo o sonho do Brasil voltar a medalhar no vôlei de praia, algo que só não aconteceu na Olimpíada passada, em Tóquio-2020. A modalidade estreou em Atlanta-1996, e logo com ouro para Jackie Silva e Sandra Pires, além de prata para Adriana Samuel e Mônica Rodrigues.

Depois de começar perdendo por um 6 a 0, a dupla brasileira Ana Patricia e Duda dominou a partida contra as letãs Graudina e Kravcenoka, venceram por 2 sets a 0, com parciais 21-16 e 21-10, e estão na semifinal da Olimpíada de Paris 2024 . Elas vão enfrentar as australianas Mariafe e Clancy, algozes de Barbara e Carol Solberg , por uma vaga na final.

Ana Patricia e Duda chegam a semifinal sem perder um set sequer. Na primeira fase, venceram por 2 a 0 as egípicias Elghobashy e Abdelhady, as espanholas Fernández e Gutiérrez e as italianas Gottardi e Menegatti. Nas oitavas de final, as vítimas foram as japonesas Ishii e Hasegawa.

Além do duelo Brasil x Austrália, Suíça e Canadá seguem vivas na luta pelo ouro. As europeias são representadas por Brunner e Hüberli, enquanto as norte-americanas disputam com Brandie e Melissa. As semifinais do vôlei de praia feminina ocorrerão nesta quinta-feira, 8, a partir do meio-dia. Ana Patricia e Duda encaram Mariafe e Clancy às 16 horas.