Brasil cai nas quartas do tênis de mesa por equipes em Paris

Na disputa por equipes femininas, as duas irmãs Bruna e Giulia, além de Bruna Alexandre, foram eliminadas nas oitavas para a Coreia do Sul

A disputa por equipes no tênis de mesa consistem em um melhor de cinco jogos. Na primeira delas, a dupla formada por Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foi derrotada por Simon Gauzy e Alexis Lebrun, por 3 sets a 0, parciais de 11/8, 11/9 e 11/6. A França, portanto, abriu 1 a 0 no confronto.

O Brasil está eliminado do tênis de mesa por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris . Nesta terça-feira, o time de Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foi derrotado pela França, de Simon Gauzy e os irmãos Lebrun (Alexis e Felix), por 3 a 0, e caiu nas quartas de final da competição.

Hugo, todavia, não conseguiu se vingar do algoz. Ele perdeu os dois primeiros sets, por 11/6 e 11/7, mas se recuperou e ganhou o terceiro por 13 a 11. Atual terceiro do ranking mundial, o brasileiro em seguida foi derrotado, por 11 a 6, e viu os franceses aumentarem a vantagem no duelo para 2 a 0.

Vitor Ishiy foi o próximo a entrar em quadra. E com a responsabilidade de ‘salvar’ o Brasil. Se ele perdesse a partida, a equipe seria eliminada, o que se concretizou. O brasileiro lutou, mas foi superado por Alexis Lebrun, por 3 sets a 1, parciais de 11/6, 11/9, 11/5 e 11/7. A França, assim, se classificou à semi e encara a favorita China pela vaga na grande final, em confronto marcado para esta quinta-feira.