Eduardo de Deus e Rafael Pereira ficam de fora da final dos 110m com barreiras de Paris-2024

O Brasil não terá representante na final dos 110 metros com barreira das Olimpíadas de Paris-2024. Os dois representantes do Time Brasil na prova realizada na tarde desta quarta-feira, 7, ficaram abaixo da 20ª colocação geral.

Primeira a correr, na segunda bateria, Rafael Pereira teve dificuldade com as barreiras. Ele perdeu velocidade conforme derrubava três delas e terminou a prova na última colocação, com tempo de 13s87. Já Eduardo de Deus, na terceira e última bateria, ficou com o tempo de 13s44.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Brasil ainda disputa nos próximos dias diferentes provas do atletismo.