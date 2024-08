Piu fica em 3º, mas avança à final de 400m com barreiras; cearense Matheus Lima é eliminado

Uma das esperanças de medalha do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos, Alison dos Santos avançou à final de 400 m com barreiras do atletismo, nesta quarta-feira, 7. Além dele, o cearense Matheus Lima foi outro brasileiro que disputou a prova, mas foi eliminado.

Piu, como Alison também é chamado, encerrou a prova na terceira posição de sua bateria, com tempo de 47.95, pouco atrás do norueguês Karsten Warholm (47.67) e do francês Clement Ducos (47.85).

Apenas os dois primeiros colocados de cada bateria e os próximos dois mais rápidos se classificavam. Alison conseguiu ir à final por ter o quarto melhor tempo da semifinal no geral e o mais rápido entre aqueles que não terminaram nas duas primeiras posições.