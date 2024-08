Com 20s60, Renan Gallina finaliza participação nos 200m das Olimpíadas de Paris-2024

O Brasil encerrou a participação nos 200 metros rasos do atletismo nas Olimpíadas de Paris-2024 nesta quarta-feira, 7. Nas semifinais, Renan Gallina terminou a prova com um tempo de 20s60 e ficou na sexta colocação da terceira bateria.

Com o resultado, ele não conseguiu a classificação para a prova final, já que apenas os dois primeiros colocados e os dois terceiros colocados mais rápidos se classificam.

Na tarde desta quarta, as classificações do atletismo ficaram por conta do Alison dos Santos, o Piu, que encerrou a prova na terceira colocação da própria bateria, com tempo de 47.95, pouco atrás do norueguês Karsten Warholm (47.67) e do francês Clement Ducos (47.85). Ele conseguiu ir à final por ter o quarto melhor tempo da semifinal no geral e o mais rápido entre aqueles que não terminaram nas duas primeiras posições. (Com Gazeta Esportiva)