Brasil na programação das Olimpíadas hoje, 7: horários e onde assistir

As Olimpíadas Paris 2024 começaram oficialmente no dia 26 de julho de 2024, mas as disputas continuam e serão finalizadas em 11 de agosto. Confira a seguir quais modalidades o Time Brasil disputará hoje, quarta-feira, 7 de agosto (07/08), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo.

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas hoje (07/08)

Atletismo



02h30 - Maratona de Marcha Atlética Revezamento Misto - Caio Bonfim/Viviane Lyra



05h05 - Salto em Altura Masculino Classificação - Fernando Ferreira



14h05 - 110m com barreiras Masculino Semifinal - Eduardo Rodrigues/Rafael Pereira



14h15 - Salto Triplo Masculino - Classificação - Almir dos Santos



14h35 - 400m com barreiras Masculino - Semifinal - Alison dos Santos/Matheus Lima

15h02 - 200m Masculino - Semifinal - Renan Correa



Canoagem velocidade

04h30 - Caiaque Individual (K1) 500m Feminino - Eliminatórias - Ana Paula Vergutz



05h40 - Caiaque Individual (K1) 1000m Masculino - Eliminatórias - Vagner Junior Souta



06h40 - Canoa Individual (C1) 1000m Masculino - Eliminatórias - Isaquias Queiroz/ Mateus Nunes Bastos dos Santos

Vela

07h23 - Kite masculino - Bruno Lobo

09h43 - Multicasco Misto - Disputa por medalha - SIEMSEN/ARNDT



10h43 - Dinghy Misto - Disputa por medalha - DUARTE HAD/SWAN



Skate

07h30 - Masculino Park - Preliminar - Pedro Barros/ Augusto Akio/ Luigi Cini



Tênis de mesa

10h00 - Masculino por equipes - Quartas de final - Brasil x França



Vôlei de praia

13h00 - Feminino - Quartas de final - Ana Patricia/Duda x Tina/Anastasija



