Olimpíada: ouro de Rebeca tem foto histórica com reverência de Biles

Não foi só o ouro conquistado por Rebeca Andrade na final do solo nos Jogos Olímpicos de Paris que entrou para a história. No pódio, a brasileira recebeu a reverência de Simone Biles, maior ginasta da história. O registro do momento viralizou nas redes sociais.

Acima de tudo: Rebeca Andrade comemora o ouro na final do solo – Foto: AFP via Getty Images

A imagem exibe Biles, que ficou com a prata, fazendo o tradicional gesto de reconhecimento. Jordan Chiles, também americana e que ficou com o bronze, agiu da mesma forma. Emocionada com o momento, Rebeca agradeceu a dupla ao segurar às mãos das ‘súditas’ e exibir um largo sorriso no rosto.